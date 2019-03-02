Gönüllü itfaiyecilere zorlu eğitim

Eğitimde, gönüllü itfaiyeciler yangınlarda itfaiye ekiplerinin yaşadığı güçlükleri daha iyi anlama fırsatı buldu.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinin yanı sıra toplumda gönüllü olarak afetlere müdahale için kurulan derneklerin üyelerine verilen afet, yangın, trafik kazası ve enkazdan insan kurtarma gibi eğitimler sürüyor. Ekipler, gönüllü dernek üyelerine teorik eğitimlerin ardından uygulama eğitimde “yangına müdahale teknikleri”ni anlattı. Oldukça zorlanan gönüllüler, eğitimler sonunda itfaiye ve AFAD ekiplerinin yanında yardımcı personel olarak görev alabilecek.

Gönüllü arama kurtarma ekibi üyesi Melis Atan Eski "Öncelikle burada Düzce afet bölgesi olduğu için bilinçlenmek istediğim için buradayım. Öncelikle itfaiyecilere Allah kolaylık versin Allah başımızdan eksik etmesin. Gerçekten zor bir iş ve biz en basit yoldayız" diye konuştu.

Kadir Kırlak'da eğitimin zor olduğunu belirterek "Derneğimiz adı altında Düzce'mize yarar sağlamak için yeri geldiği zaman itfaiyemize destek olmak için yangın eğitimleri aldık. Derneğimiz Düzce Arama Kurtarma Derneğidir. Gönüllülük esasına göre çalışır. Hepimiz gönüllü olarak bugün ter döktük. Gerçekten çok zordu. Bir kıyafeti 1 dakikada giyip, kıyafete adapte olup, yangının içine girip güvenliği sağlamak gerçekten zor. İtfaiyecilerimize Allah kolaylık versin. En zor yanı maskeyi taktıktan sonra burada herhangi bir yangın olmasa bile bunun tatbikat olarak yaptığımız halde kan ter içindeyiz ve nefes nefeseyiz. Oraya girmek gerçekten zorlu bir durum" ifadelerini kaydetti.

İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, amaçlarının bilinçli kişiler ve bilinçli toplum oluşturmak olduğuna işaret ederek "Bizim en büyük amacımız daha bilinçli bir toplum oluşturmak. Her birey bu eğitimleri aldığında ya da bir alt eğitimleri aldığında en azından kendisini korumayı öğreniyor sonrasında da çevresindekilere itfaiyeye, AFAD'a, ilgili kurumlara destek oluyorlar. 99 yılında depremlerde çok şeye şahit olduk. Ben de enkazda çalışan birisiyim. Orada yaşanan eksiklikler şu anda tamamlanmış durumda. Ekip, ekipman bütün ihtiyaçlar karşılandı. Ancak afet büyük bir potansiyeldir. Ancak afetlerde sadece itfaiye, AFAD veya ilgili kurumlarla yüzde 100 başarı sağlanmaz. Toplumun desteği önemlidir. Bu eğitimler sonunda da bizlere destek olup daha etkin ve başarılı müdahaleler yapmamıza yardımcı olacaklar. Kartal'da en son bir bina çöktü. Oraya Düzce'den de bir ekip gitti. Giden ekip daha önce aldığı eğitimlerle çok profesyonelce gerekeni yaptılar. Enkazda hem çalıştılar hem de çalışan profesyonel ekiplere yardımcı ekip olarak görev aldılar" şeklinde konuştu.

Zorlu eğitimlerin ardından kurtarma ekipleri hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.