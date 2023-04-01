Gönüllü öğretmenler çalışmalarını sürdürüyor

DÜZCE (İHA) – Gönüllü olarak Düzce'den Gaziantep İslahiye'ye giden branş öğretmenlerinden oluşan ekip, çadır eğitim merkezlerinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Düzce'den gönüllü olarak deprem bölgelerine giden öğretmenler depremzedelerin yanlarında olmaya devam ediyor. Öğretmenler hem eğitim öğretim hem de öğrencilerin sosyal hayata adaptasyon sürecini sağlıklı yürütebilmek adına psikososyal destek çalışmalarını da sürdürüyor. Gaziantep İslahiye'de; köylerde yer alan Arfalı, Fevzipaşa, Boğaziçi, Hasanlök çadır eğitim merkezlerinin yanında eğitim öğretime açık olan merkez okullarda da çalışmalarını devam ettiren öğretmenler, öğrencilere yönelik olarak değişik oyunlar, turnuvalar, sinema etkinlikleri, yüz boyama gibi farklı yarışmalar düzenleyip, aynı zamanda çadırlarda kalan öğrenci velilerini de ziyaret ederek öğrencilerin durumları hakkında velileriyle istişarelerde bulunuyorlar.