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Gönüllü öğretmenler deprem bölgesine gitti

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev alan gönüllü öğretmenler, deprem bölgesine giderek, afet bölgesinde risk ve tehlike yönetiminde çözüm için görev alacak.

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev alan gönüllü öğretmenler, deprem bölgesine giderek, afet bölgesinde risk ve tehlike yönetiminde çözüm için görev alacak.


Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler bir çok şehri etkiledi. 11 şehrin etkilendiği bölgede okullarda ki çalışmalarda koordineli şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gönüllü teknik öğretmen ve personeller Şanlıurfa'ya gitmek için gönüllü oldu. Yapılan koordinasyon çalışmalarının ardından Afet bölgesinde risk ve tehlike yönetimi çözüm ekibi Şanlıurfa'ya gitti.

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