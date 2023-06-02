Gönüllülere orman yangınına müdahale eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka'da ilçesinde orman yangınları gönüllüsü eğitimleri gerçekleştirildi.

Orman yangınları gönüllüsü olabilmek için talepte bulunan 26 vatandaşa Gölyaka Orman İşletme Şefi Mithat Ekşi tarafından eğitim verildi. Orman yangınlarına müdahale, iş sağlığı ve güvenliği konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitimler verildi.

Orman yangınları gönüllüsü eğitiminin uygulamalı bölümüne katılan İşletme Müdürü Hülya Birtürk gönüllülere ormanların korunması konusunda gösterilen hassasiyet için teşekkür edip başarılar diledi.