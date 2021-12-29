Görevine yeni başlayan idarecilere ziyaret

Düzce'de yetkili sendika olarak çalışmalarını sürdüren Memur-Sen Düzce Şubesi, okullara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Memur-Sen Başkanı ve Eğitim Bir Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile Ortaokulu'nu ziyaret ederek idareciler ile bir araya geldi. Görevlerine yeni başlayan idarecilere hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Çelebi daha sonra öğretmenler ile toplantı yaparak sorun ve sıkıntıları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.