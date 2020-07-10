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Görme engeli müzik öğretmeni Özbek göreve başladı

Düzce’de görme engelli Müzik Öğretmeni Ahizer Özbek göreve başladı, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Özbek’e ilk önlüğünü hediye etti.

Düzce'de görme engelli Müzik Öğretmeni Ahizer Özbek göreve başladı, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Özbek'e ilk önlüğünü hediye etti.


Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümünden mezun olan Görme Engelli Ahizer Özbek Düzce'de müzik öğretmeni olarak göreve başladı.


Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na müzik öğretmeni olarak atanan Ahizer Özbek “Müzik öğretmeni olmak çocukluk hayalimdi ve hayalimi gerçekleştirdim. Düzce'de eğitimimi tamamlamış olmak ve burada göreve başlamak benim için ayrı bir mutluluk. Düzce'nin çocukları için Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte güzel projeler yapacağıma inanıyorum. Minik yürüklere dokunmak için sabırsızlanıyorum” dedi.


Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'i makamında ziyaret eden Özbek'e öğretmen önlüğü hediye ederek tebrik etti.


Ziyarette Türkiye Beyazay Derneğinden Nurullah Çelebi ve İlhami Atasever'de hazır bulundu.

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