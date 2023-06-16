Görsel sanatlarda sesli düşünme konuşuldu

konuğu olarak, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi, Keman grubu sanatçısı Begüm Çalımlı'yı ağırladı.

Begüm Çalımlı “Görsel Sanatlarda Sesli Düşünmek” başlıklı konuşmasında, kişisel deneyimlerinden, ses tasarımlarına ve sesin disiplinler arası ilişkilerine dair düşüncelerini aktardı. Özellikle pandemi sonrasında neden müzik yaptığı ve bununla neyi başarmayı amaçladığı üzerinden ilerleyen konuşmasında düşünce ve üretim sürecinden bahsetti. Görsel sanatlar alanında sesle ilişkisini; sanatçılarla kurduğu iş birlikleri, atölyeler, uygulamalar üzerinden anlatan Çalımlı, başarılarımız kadar başarısızlıklarımızın da motive edici taraflarının görülmesi için kişisel deneyimlerinden söz etti.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Lütfi Özden, bölüm öğretim elemanları, Resim, Heykel ve Müzik bölümü öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen ve yoğun ilgi gösterilen program, soru-cevap bölümü ile sona erdi.