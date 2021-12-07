İhlas Haber Ajansı

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Görüntü kirliliğine sebep olan panolar kaldırılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü duba, totem, reklam panoları konusunda esnafa tebligat yaparak, görüntü kirliliğine sebep olan panoları kaldırtıyor.


Zabıta ekipleri, şehir merkezinde yönetmeliğe aykırı olarak asılan çevre ve görüntü kirliliğine yol açan reklam panoları, afiş ve totemleri kaldırdı. Mevzuata aykırı ve izinsiz olarak yerleştirilen yüzlerce tabela ve onlarca totemi kaldıran ekipler, asılan ticari tabelaları da tek tek topladı. İşyerlerine tebligat da yapan ekipler, kurallara riayet etmeyen işletmelere cezai işlem uygulanacağını belirtti.

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