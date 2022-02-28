Görüntü kirliliğinin önüne geçilecek

Düzce'nin gözbebeğinde başlayan Kent Estetiği Projesi kapsamında İstanbul Caddesi ve Millet Bahçesi çevresinde bisiklet kullananlar için park mobilyaları yerleştirilmeye başlandı.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürüten Düzce Belediyesi tarafından şehir merkezinde bisiklet park alanları oluşturuluyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Kent Estetiği Projesi ile 5'li ve 10'lu olmak üzere 23 adet bisiklet park yeri hazırlandı. İstanbul Caddesi üzerinde belirlenen bölgelere konulmaya başlayan bisiklet park mobilyaları caddeye ayrı bir hava kattı.

Millet Bahçesi çevresine de oluşturulacak bisiklet park alanlarıyla Düzceliler bisikletlerini park edip Millet Bahçesinde vakit geçirebilecek. Düzce Belediyesi talebe göre park yerlerini artırabilecek.