Göz bandı takıp arkadaşlarının dünyasını gördüler

DÜZCE(İHA) – (ÖZEL)Düzce'de ortaokul öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli yaşıtlarının yerine geçerek empati kurdular. Engelli öğrencilerin yerine geçen sağlıklı öğrenciler tekerlekli sandalyeye oturup basketbol oynadı, göz bantlarını takıp görme engelli arkadaşlarının yaşadığı sıkıntıları gördüler.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan İbrahim Hoşver Ortaokulu öğrencileri empati programı düzenledi. Öğrenciler engelli yaşamın zorluklarını kavrayabilmek için gözlerine bant takarak ve tekerlekli sandalye kullanarak spor yapmaya çalıştı. Öğrenciler aynı zamanda hiç bir dezavantajın spor yapmaya engel olamayacağını da yaşayarak öğrendiler.

Görmeden, duymadan ve koşmadan spor yapılabileceğini dile getiren Çilimli İbrahim Hoşver Ortaokulu Müdürü Hüseyin Çelebi; “Özel eğitim öğretmenleri ve beden eğitimi öğretmenlerinin ortak çalışması olan etkilikte Engelliler Gününün önemine ilişkin görseller de sergilendi. Görmeden, yürümeden ve duymadan da spor yapmanın mümkün olduğunu tecrübe eden öğrenciler engelli arkadaşlarını iyi anladıklarını ve bundan sonra onların yaşamını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

“Amaç farkındalık oluşturmak”

Beden Eğitimi öğretmenlerinden Fatma Kılıç, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu kaydederek, “Biz kutlama yapmak için değil, engelli bireylerin yaşadıklarını anlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşlerde bunu başardığımızı gösteriyor. İnşallah bundan sonraki yaşamlarında da engelli bireylerin her zaman farkında olmalarına, onlara saygı duymalarına vesile olmuşuzdur” dedi.

Engelli öğrencilerin yerine geçerek, empati kuran öğrenciler ise; “Engelli arkadaşlarının yaşadıkları zorlukları anladıklarını ve engelli olarak yaşamanın zor olduğunu dile getirdiler.

Öğrenciler gün boyu engelli arkadaşlarının kullandığı tekerlekli sandalye ve bastonlarla arkadaşlarının hayatlarını yaşamaya çalışacaklar.