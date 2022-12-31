Gözütok “2022'de birçok projeye imza attık”

Serbay Interactive Reklam Ajansı 2022 yılında portföyüne birçok yeni marka katarken başarılı bir yılı daha geride bıraktı. Tüm çalışanlarıyla birlikte yılsonu için yaptıkları değerlendirme toplantısının ardından, yeni yıl hedefleri ve değerlendirmelerinde bulundular.

Serbay Interactive Ajans Başkan Yardımcısı Özkan Gözütok; 2022 yılında birçok projeye imza attık ve tüm ekibimizle var gücümüzle çalıştık. Düzce ve Bolu ofislerimizde onlarca müşterimizin dijitalleşme sürecine eşlik ettik. Serbay Ailesi olarak, yeni markaların doğuşuna şahitlik ettik, yeni projelerimizi hayata geçirdik. 2023 yılının da hepimize sağlık, mutluluk ve de huzur getirmesini temenni ederiz” dedi.