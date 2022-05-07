İhlas Haber Ajansı

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Gülben Ergen sahnede bayıldı

Düzce’de konser veren Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede bayıldı.

Düzce'de konser veren Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede bayıldı. Ambulansa alınan sanatçının tedavisi sürüyor.


Düzce'de konser için sahneye çıkan ünlü sanatçı Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede fenalaştı. Bayılan sanatçıya ilk müdahaleyi alanda bulunan sağlık ekipleri yaptı. Ambulansa alınan Gülben Ergen'e müdahale devam ediyor.


Sanatçının baygınlık geçirmesi sevenlerini de üzdü. Sanatçının sağlık durumu ile ilgili açıklama yapılmadı.

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