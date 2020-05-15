Gümüşova entegre hastanesinde inceleme

Yasin Yılmaz ve Halk Sağlığı Başkanı Uz. Dr. Ökkeş Kepek, Gümüşova İlçe entegre hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm hastanelerde üst düzey tedbirler alınıyor. Gümüşova'da bulunan İlçe entegre hastanesinde de üst düzey önlemler alınarak vatandaşların diğer hastalıkları kontrol ediliyor. Hastanenin son durumu ile ilgili bilgi almak isteyen Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Halk Sağlığı Başkanı Uz. Dr. Ökkeş Kepek, entengre hastanesinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan heyet daha sonra görevli personellerle karşılık görüş alış verişinde bulundu.