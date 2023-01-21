Gümüşova OSB yolu asfaltlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sanayi bölgeleri gelişmeye devam ediyor. Bu çerçevede Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nin yolunda asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişim çalışmaları devam ediyor. Daha önce alt yapısının yapıldığı bölgenin artık yollarında da asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Bu çerçevede Vali Cevdet Atay, Gümüşova Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, İl Genel Sekreteri Hayri Şen bölgeye giderek son asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Düzce Özel İdaresi olarak Gümüşova OSB‘de 11 fabrika ve 4 köy yolunun ulaşımını sağlayan yaklaşık bin 200 metre yolun yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu alt yapısı aynı zamanda karayolları standartında 20 metre genişliğinde bölünmüş yol asfaltlamasının yapıldığı bildirildi.