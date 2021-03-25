Gümüşova OSB'de yatırımlar değerlendirildi

Toplantıda yatırımların yapacağı işler değerlendirildi, katma değeri yüksek firmalar tercih edilecek.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan Gümüşova OSB Yönetim Kurulu yeni yapılan binada ilk toplantısını yaptı. Vali Cevdet Atay Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Gümüşova Kaymakamı Ferhat Özen, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Başkan yardımcısı Ümit Ülgen ve OSB Müdürü Ahmet Serdar Erdem, katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda yatırımcıların yatırımları değerlendirildi. Gelecek olan yatırımcıların katma değeri yüksek firmalar olması masaya yatırılırken devam eden alt yapı çalışmaları görüşüldü.

Toplantı sonrası Vali Atay, ardından yapımı son aşamaya gelen Organize Sanayi Bölgesi Yönetim binasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.