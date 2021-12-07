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Gümüşova OSB'de yol çalışmaları tamamlanıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gümüşova bölgesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde asfalt çalışmaları devam ederken, Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet bölgede incelemelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova bölgesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde asfalt çalışmaları devam ederken, Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet bölgede incelemelerde bulundu.


Düzce'nin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ahmet Serdar Erdem'in çalışmaları ile bölgede yollarda asfaltlanmalar devam ederken, Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Asfalt çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği görülen incelemenin ardından Gümüşova OSB yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda istihdama destek veren fabrikaların çalışmaları ve OSB'nin faaliyetleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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