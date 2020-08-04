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Gümüşova OSB'ye genç ve birikimli müdür atandı

Düzce Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Erdem, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’ne atanarak görevine başladı.

Düzce Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Erdem, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne atanarak görevine başladı.


Düzce'de sanayi bölgelerinin gelişimi için çalışmalar devam ederken, Düzce'nin 4. organize sanayi bölgesi olarak faaliyetlerini sürdüren Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne, Düzce'nin sevilen genç isimlerinden birisi atandı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde bulunan Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığını üstlenen Ahmet Serdar Erdem, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü görevine getirildi. Erdem, göreve gelir gelmez bölgede bulunan fabrikalar ile ilgili geniş çaplı çalışmalarına başladı.

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