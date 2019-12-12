Gümüşova'da dürüstlük kantini

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesi 75. yıl ilkokulu her ay bir değer konusu işliyor. Bu ay ki değer konusu ise Dürüstlük olurken, öğrencilerin dürüst olmaları için öyle bir şey yapıldı ki, Dürüstlük konusu çok iyi işlendi.

Gümüşova'da bulunan 75. yıl ilkokulu her ay farklı bir değer konusunu öğrencilere işlemeye devam ediyor. Aralık ayı konusu ise Dürüstlük oldu. Bu kapsamda okul kantininde Dürüstlük kantini oluşturuldu. Oluşturulan kantinde herhangi bir çalışan bulunmuyor. Öğrenciler kantinde istediklerini ürünü alış parayı kumbaranın içine atıyor ve ürünün para üstünü de yine kendisi kumbaranın içerisinden alıyor. Öğrencilerin dürüst bir insan olmayı, herhangi birisinin yönlendirmesi olmadan kendi ihtiyaçlarını giderebilmelerini öğreniyor. Okul öğretmenlerinin amacı ise öğrencilere dürüst, ahlaklı iyi bireyler yetiştirmek oluyor.