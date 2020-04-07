İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gümüşova'da tüm kurumlara dağıttılar

DÜZCE (İHA) – Gümüşova Anadolu İmam Hatip Lisesi, 3D siper maske üretimine başladı.

Üretilen maskeler ilçe genelinde sağlık kuruluşları ve resmi kurumlara ücretsiz dağıtılıyor.


Korona Virüs ile mücadele için tüm kurumlar seferber oldu. Gümüşova'da bulunan BİST Anadolu İmam Hatip Lisesi'de 3D siper maske üretimine başladı. Okul idaresi ve öğretmenleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleri ile maske üretimini yapan okul ilçe genelinde tüm sağlık kuruluşları ve resmi kurumlara ücretsiz maske dağıtımını da yapmaya başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.