Gündüz başkan yardımcısı, gece cerrah

Düzce Üniversitesi Beyin Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer sabah belediye başkan yardımcılığı gece ise beyin cerrahlığı görevini başarıyla yürütüyor. Özellikle sel bölgesindeki vatandaşların her an yanında olmaya çalışan Tuncer, belediyede ki mesaisinin ardından Düzce Üniversitesi'nde ameliyatlarını yaparak hastalarını iyi etmeye çalışıyor.

Başkan Yardımcısı Tuncer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise ”Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi ‘Memleket sevdasını anlamayanları, anlamak istemeyenleri, hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz' Güne sabahın ilk ışıklarıyla sel bölgesinde vatandaşlarımıza hizmetle başlayıp, gecenin karanlığında hastalarımızı sağlığına kavuşturmak için hizmete devam etmektir bizim memleket sevdamız” dedi.