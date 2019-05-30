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Güney Kore Hava Ateşesi Dağlı'yı ziyaret etti

Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı Hava ateşesi, Düzce Valisi Dr.

Zülkif Dağlı'yi ziyaret etti. Makamda gerçekleşen ziyarette Hava Ateşesi ile Vali Dr. Dağlı bir süre sohbet etti.


Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı Hava Ateşesi Kurmay Yarbay Kyuill Lee'yi makamında kabul etti. Ziyarete Düzce Muharip Gaziler Derneği Başkanı Vedat Nefesoğlu'da eşlik etti. Valilik makamında yapılan ziyarette Kurmay Yarbay Kyuill Lee ile sıcak ortamda sohbet eden Vali Dr. Zülkif Dağlı iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının kuvvetlendirilmesini dile getirdi. Ziyaret sohbet havasında devam etti.

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