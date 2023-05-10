Güney Spor Kampüsünün yapımı sürüyor

Şıralık Mahallesi'nde bulunan spor kampüsü Düzce Belediyesi tarafından yenilenmeye başlandı. Bu çerçevede, 140 dönüm alan üzerinde bulunan Güney Spor Kampüsüne yedek stadyum tamamlanma aşamasına geldi. Stadyumun koltukları yerlerine takılırken, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kampüse giderek, incelemelerde bulundu. Başkan Özlü, yaptığı açıklamada, "140 dönüm alan üzerine kurduğumuz Güney Spor Kampüsü içindeki yedek stadyum çok kısa bir süre sonra futbol aşıklarının tezahüratları ile yankılanacak. Sporun ve sporcunun şehri Düzce'miz, her şeyin en iyisine layıktır. Bunun için hiç durmadan çalışıyoruz, yatırımlarımızı güzel şehrimiz için sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.