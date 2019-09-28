Günübirlik tedavi ünitesi hizmete başladı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi modern ve konforlu şartlarda kaliteli sağlık hizmeti verme anlayışı çerçevesinde 'Günübirlik Servisi'ni hizmete açtı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde sabah 08:00 akşam 17:00 saatleri arasında 8 yataklı günübirlik ünitesi, 3 sağlık personeli ile hizmet vermekte.

Özellikle ayaktan polikliniğe başvuran ve uzun yatış gerektirmeyen özellikli ilaçlar, enjeksiyon serum takılması gibi hizmetler yatış işlemleri yapılmadan hastaların tedavisi bu birimimizde uygulanmaktadır. Bu sayede hem acil servisin hem de yataklı servislerin yoğunluğunun azaltılması ve hastaların daha ferah bir ortamda daha kaliteli ve hızlı bir şekilde tedavilerini almaları amaçlandı.