Düzce'de hafta sonu 18 ilden 300 sporcunun katıldığı ve 3 gün süren Okul Sporları Güreş Gençler (A) Grup Müsabakaları Bahçeşehir Spor Salonunda yapılan ödül töreni ile sona erdi.

Bilecik, Bursa, Çankırı, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Bolu, Zonguldak, Kütahya ve Bartın illerinden yaklaşık 300 sporcu Güreş Gençler (A) Grekoromen ve serbest stil grup müsabakalarında mücadele etti.

Güreş Gençler (A) Grup Müsabakalarının 3. gününde devam eden müsabakalar sonunda serbest stilde dereceye giren sporculara madalya töreni düzenlendi.

Derece giren sporculara ödüllerini protokol üyeleri takdim etti. Ardından çekilen hatıra fotoğrafları ile güreş grup müsabakaları sona erdi.