Güreş sahasının taşınmasına vatandaştan büyük destek

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde bulunan güreş sahası tribünlerinin taşınacağının duyurulmasının ardından bölge halkı sosyal medya hesabı üzerinden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye hem teşekkür etti hem de destek verdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Bahçeşehir Güreş Sahasının tribünlerinin bölgede yaşayan vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda, Düzce Şıralık Spor Kompleksine kurulacağını bildirdi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Bahçeşehirli vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden Başkan Özlü'ye hem destek verdi hem de teşekkür etti.

2017 yılında inşa edilen ve yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olan Düzce Belediyesi Güreş Sahasının yapıldığı ilk günden itibaren konumu itibariyle bölgeye yakışmadığını belirten Bahçeşehirli vatandaşlar, alınan kararın yerinde olduğunu belirterek Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür ettiler.

Sosyal medya üzerinden destek yağdıran vatandaşların mesajları şu şekilde: Uğur Sezer “Sayın başkanım yerini de tekrar düzleyip çimlendirelim, oraya küçük bir çay işletmesi ve büyük bir çocuk parkı süper olur.” Deniz İlhan “Teşekkür ederiz bakanım. Bahçeşehirliler olarak kurulduğu günden beri hiç yakıştıramamıştık ve istememiştik bu çirkin görüntüyü. Yeri ve konumu hiç uygun olmamıştı. Emeğinize sağlık ziyan etmeden müsait yerini bulup taşıtıyorsunuz.” Yunus Çakır “Tebrikler sayın bakanım. Düzce için büyük şanssınız. Değişim Düzce'yi güzelleştiriyor.”