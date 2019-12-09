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Güvenlik görevlisi genç hayatını kaybetti

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Beyköy beldesinde bulunan 2.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Beyköy beldesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan genç motosikletiyle seyir halindeyken işçi servisi ile çarpışması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, sabah saatlerinde Beyköy beldesi Büyükaçma köyü yolu 2. OSB mevkiinde meydana geldi. Kent merkezinden OSB'deki işine giden özel güvenlik görevlisi Hüseyin Ak idaresindeki 81 ET 523 plakalı motosiklet sisli havanın etkisi ile karşı istikametten gelen M. U. idaresindeki 81 S 0623 plakalı işçi servisi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle işçi servisinin altına giren özel güvenlik görevlisi genç olay yerine hayatını kaybetti. Olayı duan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdiler. İncelemenin ardından ölen gencin cesedi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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