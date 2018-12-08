Güvercinleri avucunda besliyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Fahri Doğru isimli hayvansever, yabani güvercinlerini ellinin içine koyduğu yemlerle besliyor.

Düzce'de İstanbul Caddesi üzerinde leblebi alarak yabani güvercinleri besleyen Fahri Doğru, bir süre sonra güvercinleri eliyle beslemeye başladı. Güvercinlere buğday, mısır ve leblebi ile besleyen Fahri Doğru isimli vatandaş, bir süre sonra güvercinlerin kendisine alıştığını gördü. Güvercinler, eline yem dolduran Doğru'nun üzerine konarak yem yemeye başladılar. Etraftan geçen vatandaşlar da Doğru'yu ve güvercinleri ilgiyle izlediler.

Fahri Doğru, “Bunlar yabani güvercin bana geliyorlar. Elime alıştılar. Yemi kendim alıyorum. Bunlar her şeyi yerler. Mısır, buğday, leblebi ne verirsen yerler” diye konuştu.