Faruk Özlü, Kent Estetiği Projesini yakından takip ediyor. İstanbul Caddesi'nde devam eden kaldırım döşeme çalışmalarını inceleyen Özlü, esnaflarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Düzce'nin çehresini değiştirecek projelerin başında gelen ve Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün özel önem verdiği Kent Estetiği Projesinin ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz ay tam kapanma sürecinde betonu atılarak esnaf ve vatandaşları mağdur etmeyen Düzce Belediyesi, üst yapı çalışmalarını da kısa sürede tamamlamak için büyük gayret gösteriyor.

Yakından takip ediyor

Kent Estetiği Projesinin son halini görmek için İstanbul Caddesi'ne gelen Başkan Özlü, güzide bir merkez oluşturduklarını kaydetti. Doğal taş döşemesi yaptıklarını belirten Özlü, “ Daha önce beton dökülen bölgeye doğal taş döşemesi yapıyoruz. Günde yaklaşık 400 metrekarelik bir döşeme olacak. Önümüzdeki Pazar gününden itibaren de diğer bölgelerde çalışmalara başlıyoruz” dedi.

Kent Estetiği Projesini önemsediğinin altını bir kez daha çizen Başkan Özlü, “ Kent Estetiği Projesini önemsiyoruz. Düzce'nin merkezinde, kalbinde Milet Bahçesi, Cedidiye Meydanı, İstanbul Caddesi ve Valilik Meydanından oluşan güzide bir merkez oluşturuyoruz” ifadelerinde bulundu.

Esnafları da ziyaret etti

Faruk Özlü, Kent Estetiği Projesinin kaldırım çalışmaları incelemesinin yanı sıra cadde üzerinde bulunan bazı esnafları da ziyaret ederek proje hakkında görüş alışverişinde bulundu.