İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Haber alınamayan şahıslar araçları ile çamura saplanmış halde bulundu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de haber alınamayan iki şahıs, araçları ile çamura saplanmış halde jandarma ekipleri tarafından bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de haber alınamayan iki şahıs, araçları ile çamura saplanmış halde jandarma ekipleri tarafından bulundu.


Gölyaka ilçesi Güzeldere Köyü Balıklı Yaylası istikametinde bir araç ile seyir halinde olan M.O. ve A.Ö.'den haber alınamadığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan arama çalışmasında, gece saat 03.00 sıralarında Dereyaylası mevkiinde şahısların kontrolündeki aracı çamura saplanmış halde bulundu.


Sağlık durumları iyi olan şahıslar jandarma tarafından kurtarıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.