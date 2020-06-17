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Haber peşinde koşan gazeteciler korona virüs testine girdi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara en hızlı haberi ulaştırmak için çalışan gazeteciler, korona virüs testine girdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara en hızlı haberi ulaştırmak için çalışan gazeteciler, korona virüs testine girdi. Gazetecilerin testi negatif çıktı.


Korona virüs salgını sonrasında evlerine kalan vatandaşlar için en güncel haberleri hazırlamak için sürekli çalışmalarını sürdüren Düzceli gazeteciler, korona virüs testine girdi. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Başkanlığı'ndan alınan izinler ile Düzceli gazeteciler Korona virüs testine girdi. Haber yapmak için bir çok ortama giren, bir çok konumda çalışma gerçekleştiren gazeteciler Toplum Sağlığı Merkezinde girdikleri korona virüs testleri negatif olarak sonuçlandı.

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