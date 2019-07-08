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Haber üzerine Valilik harekete geçti

Düzce-Akçakoca karayolu Yığılca Işıklı kavşakta karayollarına ait olan ve Düzce istikametini gösteren tabelanın önünde büyüyen ağaçlar sürücülere zor anlar yaşatmasına valilikten anında müdahale gelerek ağaçlar kesildi.


Düzce-Akçakoca karayolu olan D-655 karayolu Yığılca ışıklı kavşakta Düzce istikametini gösteren tabela ağaçların büyümesi ile kapanarak arkada kaldı ve görünmez duruma gelmişti. Bununun haber olması üzerine Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı anında talimat vererek ağaçların büyümesi ile kapanan Düzce istikametini gösteren tabela, sabah saatlerinde temizlenerek görünür hale getirildi. Sürücülerde bu sayede gidekleri yöne öğrenmiş oldu.

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