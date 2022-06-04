Hacı adaylarına eğitim

Korona virüs salgını sebebi ile 2 yıldır gidilemeyen kutsal topraklara, pandeminin ardından ilk defa gidilecek. Türkiye'ye ayrılan kontenjanın belirlenmesinin ardından Düzce'de de kutsal topraklara gidecekler için hac hazırlık seminerleri başlatıldı. Bu çerçevede 2022 yılında hacca gideceklere yönelik Düzce Müftülüğü konferans salonunda hacılık ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Kutsal topraklarda yapılması gerekenler ile ilgilide bilgi verilen hacı adaylarına, Hacca hazırlık konularında da bilgiler verildi.