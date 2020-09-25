Hafif ticari araç, elektrikli bisiklet ile çarpıştı, 2 kişi yaralandı

2 kişinin yaralandığı kaza ise saniye saniye görüntülendi.

Trafik kazası Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi Küçüksu köprüsü mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Bülent A. yönetimindeki Dacia marka 54 FM 153 plakalı hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Saffan Sadeddin idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü Saffan Saddedin ve arkasında yolcu olarak bulunan Raşid Seyyid Racih savrularak asfalt zemine düştüler. Yaralanan iki yabancı uyruklu şahıs sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatılırken kaza anı an saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.