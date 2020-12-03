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Hafif ticari araç ile kurye motoru çarpıştı: 1 yaralı

Düzce’de otomobil ile çarpışarak yola savrulan motorlu kurye yaralandı.

Düzce'de otomobil ile çarpışarak yola savrulan motorlu kurye yaralandı.


Kaza öğlen saatlerinde Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nusrettin Mahallesi'nden Cedidiye Mahallesi istikametine gitmekten olan İ.M.'nun kullandığı 34 NE 393 plakalı Ford marka hafif ticari araç, Eski Bolu Caddesi Göksel Sokak girişinde R.Y.'nin kullandığı 34 DLC 100 plakalı kurye motosikleti ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan yaralı sürücü, ambulansla ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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