Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi "Hafız İHO Steam İHA" takımından büyük başarı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından "Döner Kanat" ve "Sabit Kanat" kategorilerinde ilk kez düzenlenen "Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması" başvuruları, 16 Şubat-30 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. Lise öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya toplam 291 takımın başvurusu kabul edildi.

Takımlar tarafından sunulan tasarım raporları, danışma ve değerlendirme kurulu tarafından değerlendirildi. 75 ve üzeri puan alan 125 takım başarılı bulunarak, 6 bin TL İHA geliştirme teşviki almaya hak kazandı. Tasarım raporu başarılı bulunan takımlar, belirtilen tarihler arasında Uçuş Videolarını başvuru sistemine yüklediler.

Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin, 8 hafız öğrenciden oluşan "Hafız İHO Steam İHA" takımı TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması için tasarladıkları HFZ VF - s1 adlı İHA ile 249 takım arasında, 88 puan alarak 39., "Sabit Kanat" kategorisinde ise 16. oldu. Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, “Bu önemli başarıya imza atan Danışman öğretmenimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz” dedi.