Hafız oldular

DÜZCE (İHA) – Gölyaka İlçe Müftülüğüne bağlı merkez Kız Kur'an Kursunda hafızlığını tamamlayan 14 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde hafızlığını tamamlayan 14 kız için hafızlık icazet töreni gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İlçe Müftüsü Ahmet Demirel'in selamlama konuşmasının ardından, İlçe Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız ve İl Müftü Vekili Hasan İzmirli konuşma yaptı. İzmirli, hafızlık eğitiminin öneminden bahsederek “İman edenler içinde en değerlileri Kur'an-ı Kerimi öğrenen, öğreten, ayetlerini ezberleyen ve yaşayan hafızlardır. Hafızlık, Allah'ın yeryüzünde bir insana verebileceği en büyük nimettir, şereftir. Hafızlık insanın aklını, kalbini, sadrını canlı bir mushafa dönüştürmektir. Kur'an-ı Kerim'in tümünü ezberleyerek onun zihinlerde ve sadırlarda muhafazası olan hafızlık, Rasulüllah (sav) ile başlamış ve günümüze kadar gelmiştir. Hz. Peygamber (sav) efendimiz islam tarihinde yerini aldığı şekliyle, ilk hafız olarak yürüyen bir Kur'andı. Bu keyfiyet itibariyle, hafızlarımız da Efendimizin mirasını şan ve şerefle taşıyan kutlu ve mutlu insanlardır” dedi.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı birçok Kur'an Kursunda halen on binlerce öğrencinin Kur'an-ı Kerimi ezberlemek için eğitim gördüğüne değinen İzmirli, konuşmasında ilimiz ve ilçelerinde hatırı sayılır bir nitelik ve nicelikte hafızlık eğitiminin devam ettiğine dikkat çekti. İzmirli, hafızları, anne babalarını, hocalarını ve yaygın din eğitimi ve hafızlık eğitimine maddi-manevi destek veren hayırsever vatandaşlara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. Konuşmaların ardından İcazet Töreni, 14 hafız öğrenciye Gölyaka İlçe Müftülüğünce hafızlık belgelerinin verilmesi ve hediye takdimiyle son buldu.