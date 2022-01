Hafızlık eğitimi alan öğrenciler mini sınavdan geçti

DÜZCE (İHA) – Akçakoca'da bulunan Darul Erkam Hafızlık Erkek Yatılı Kur'an kursu öğrencileri, İl Müftüsü Rüstem Can tarafından mini sınava tabi tutuldu.

Düzce İl Müftüsü Rüstem Can, il genelinde ki dini merkezleri ziyaret etmeye devam ediyor. Müftü Can, son olarak Akçakoca'da ilçe müftülüğünü ziyaret etti. Daha sonra Can, ilçe müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Darul Erkam Hafızlık Erkek Yatılı Kur'an Kursunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Akçakoca İlçe Müftüsü Ahmet Kuru'nun da yer aldığı ziyarette sınıfları tek tek gezerek öğrenciler ile bir araya gelen İl Müftüsü Rüstem Can, hafızlığını tamamlayan bir öğrenciye de hediyesini takdim etti. Ziyaret sonunda Can, ilçede faaliyet gösteren Kur'an kurslarında yürütülen hizmetler hakkında İlçe Müftüsü Ahmet Kuru ve kurs öğreticilerinden bilgi aldı.