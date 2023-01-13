Hafızlık eğitimi alan öğrencileri unutmadılar

Düzce'de hafızlık eğitimi alan öğrencileri TÜGVA İl temsilciliği ile kurum müdürleri yalnız bırakmadı. Hafız adaylarının eğitimlerini inceleyen müdürler, öğrencilere başarılar dilediler.

Cumayeri İlçesinde bulunan Avlayan Kuran Kursunda eğitim gören öğrenci ve hocaları Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Aile Sosyal Politikalar Müdürü Ercan Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Sat, TÜGVA Düzce İl Temsilcisi Ersoy Mutlu ve Ensar Vakfı İl Başkanı Ahmet Özdemir ziyaret etti. Hafız adayları ile sohbet eden müdürler, hafızların eğitimleri hakkında bilgiler aldı.

Hafızlara zorlu ve mübarek yolda başarılar dileyen müdürler, daha sonra kuran kursundan ayrıldı.