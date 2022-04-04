Hafızlık projesi konuşuldu

Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nun başlattığı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi tüm hızı ile devam ediyor. Son olarak 8. dönem öğrenci başvuruları için tanıtım toplantısı koordine edildi. Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç başkanlığında il genelinde ki ilkokul müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi eğitim programı yapıldı.