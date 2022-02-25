Hafriyat döküm alını konuşuldu

Meslek Komitesi (İnşaat Müteahhitleri, İnşaat Malzemeleri Satışı, Yapı Denetimi, Savunma Sanayi, Teknik Hizmetler ) üyeleri Hafriyatçılar Dernek Başkanı Cevat Aydın ile bir araya geldi.

Toplantıya; Düzce TSO Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat, 2. Meslek Komitesi Başkanı Hayrullah Şen, Başkan Yardımcısı Cüneyt Kazancı, Komite Üyeleri Mustafa Gösterişli, Yavuz Ayyıldız, Temur Nezir, Hamza Mutlu ve KGK-GGK Komiteler Sekretaryası Hatice Çakır katılım sağladı.

Toplantıda, Düzce Belediyesinin hafriyat dökümü ile almış olduğu karara istinaden odaya, inşaat firmalarından gelen talep ve istekler doğrultusunda aşağıdaki belirtilen kararlar alınırken, inşaat hafriyatlarından çıkan verimli tarım topraklarının döküm alanı haricinde ihtiyaç ve uygun görülen yerlere belediyenin kontrolü dahilinde değerlendirilmesinin uygun olacağı ve çıkacak olan moloz atık ve çöplerin belediyenin göstermiş olduğu olanlara dökülmesi hakkında görüşüldü.