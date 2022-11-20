Halk Eğitim Merkezi kadınların ikinci evi oldu

DÜZCE (İHA) – Gölyaka Halk Eğitim Merkezi'ne açılan kurslara katılan kadınlar hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de meslek öğreniyor.

Halk Eğitim Merkezindeki kurslar kadınlar tarafından ilgi görüyor. Birçok branşta açılan kurslara katılan kadınlar boş zamanlarını değerlendirdiklerini gibi, meslek de öğreniyor. Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe, kursları ziyaret ederek, kursiyerlerin hazırladığı çalışmaları inceledi. Yıl sonunda yapılması planlanan sergi ile ilgili bilgiler veren Taştepe, başarılı ürünler çıkartan kursiyerleri tebrik etti.