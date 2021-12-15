Halk Eğitim Merkezi kurslarına yoğun ilgi

Düzce'de açtığı hobi ve mesleki kurslar ile vatandaşlar çeşitli branşlarda eğitimler veren Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Resimden ev tekstiline, bilgisayardan kata, sıvı yakıt yakıcılığına kadar hemen hemen her branşta açılan kurslar ile yüzlerce vatandaş eğitim alıyor. Bu kapsamda yeni dönemde açılan pilates ve zumba kurslarına da Düzceli kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kurslara kayıt olmak isteyenler Halk Eğitim Merkezi kayıt bürosu önünde kuyruk oluşturdu.

Kayıtların dolması ile başlayacak olan kurslarda Düzceli bayanlar uzman eğitmenler eşliğinde hem sağlıklı kilo verirken hem de boş zamanlarını eğlenceli şekilde değerlendirmeleri amaçlanıyor.