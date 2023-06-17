Halk Eğitim Merkezinde öğrendiler konser verdiler

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Orhangazi Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından dönem boyunca ney, piyano, keman, bağlama ve gitar dallarında eğitim alan kursiyerlerin konseri seyirciler tarafından coşkuyla dinlendi.

15 Temmuz Şehitler Parkı'nda Akçakoca Orhangazi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Halk Konseri düzenlendi. Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, davetliler ve vatandaşlar, Hayat boyu öğrenme haftası etkinliklerinde Orhangazi Halk Eğitimi Merkezinin düzenlemiş olduğu halk konseri programına katıldı. Halk Eğitim Merkezi tarafından dönem boyunca ney, piyano, keman, bağlama ve gitar dallarında eğitim alan kursiyerler, Başak Arslanay'ın Şefliğindeki Koro ekibi tarafından icra edilen konser seyirciler tarafından büyük bir keyifle dinlendi.

Kaymakam Mustafa Can programda emeği geçen Halk Eğitim Merkezi idarecilerini, konser için kursiyerleri tebrik etti ve Halk Eğitimi Merkezinin spor kurslarında dereceye giren öğretmen, usta öğreticiler ile özel yürekler kurs öğretmenlerine emeklerinden dolayı teşekkür ederek belge ve plaket takdim etti.