Halk ekmekte pide 7,5 TL'den satılacak

Büfelerde 300 gram pide 7,5 TL'den vatandaşa sunulacak.

Düzce Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Eylül ayında vatandaşları ucuz ekmek ile buluşturan Düzce Belediyesi Halk Ekmek Büfeleri Ramazan ayı boyunca pide satışı da yapacak. 300 gram pidenin 7,5 TL'den satışa sunulacağı büfeler 5 farklı noktada vatandaşlara hizmet verecek. Ramazan ayında çalışma saatleri güncellenen ve 08:00-11:00 ile 16:00-19:00 saatleri arasında açık olacak büfelerden belirtilen saatler içinde alışveriş yapılabilecek.

Pide satışı yapılacak Halk Ekmek Büfeleri; Camikebir Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Aziziye Mahallesi, Bahçeşehir Güzelbahçe Mahallesi ve Konuralp Şehit Murak Demir Mahallesi'nde bulunan noktalar olacak.