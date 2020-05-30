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Halk kütüphanesi yeni sürece hazır

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Halk Kütüphanesi Korona virüs sonrasında normalleşme sürecinde kapılarını kitap severlere açmak için tüm hazırlıklarını tamamladı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Düzce İl Halk Kütüphanesi'de 1 Haziran'dan itibaren başlayacak olan normalleşme sürecinde kapılarını açacak. Kütüphane içerisinde sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tüm salonlarda düzenlemeye gidildi. Masalar arasında 1.5'ar metre mesafeler ayarlandı. Her masada 1 okuyucu oturabilecek şekilde sınırlandırmalar yapıldı. Girişlerde maske kontrolü yapılacak. Ayrıca içeride fazla kişi olmaması için de kapıda güvenlik görevlileri tarafından sayı kontrolü ve ateş ölçer cihazlar ile ölçüm yapılacak. Tüm hazırlıklarını tamamlayan Düzce İl Halk Kütüphanesi 1 Haziran'dan itibaren kitap severlere açılmayı beklemeye başladı.

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