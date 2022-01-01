Halk Kütüphanesine Kurtoğlu atandı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Halk Kütüphanesi'ne müdür ataması yapıldı. Bu kapsamda Kütüphanenin yeni müdürü Gizem Duygu Kurtoğlu oldu.

Düzce Halk Kütüphanesi'ne müdür ataması gerçekleşti. Bu kapsamda uzun bir süredir Düzce İl Halk Kütüphanesi'nde müdür vekili olarak görev yapan Hilay Ay'ın yerine Gizem Duygu Kurtoğlu atandı. Kurtoğlu, kütüphaneye gelerek müdür vekili olarak görev yapan Hilay Ay'dan görevi devir aldı. Halk Kütüphanesi'nin yaptığı projeler, faaliyetler hakkında müdür vekili olarak görev yapan Ay'dan bilgiler alan Kurtoğlu, 2022 yılında da projeler ile vatandaşların kütüphaneye gelinmesi için çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.