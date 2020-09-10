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Halkın yoğun olduğu bölgede denetim yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği’nin koordinasyonunda Korona virüs ile mücadele kapsamında il genelinde halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetim gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği'nin koordinasyonunda Korona virüs ile mücadele kapsamında il genelinde halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetim gerçekleştirildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından ‘sağlık için hepimiz için' sloganı ile başlatılan Korona virüs denetimleri Düzce'de aralıksız bir şekilde devam ediyor. İl protokol üyelerinin katılımı ile düzenli bir şekilde sürdürülen denetimler vatandaşların yoğun olduğu bölgede Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya'nın katılımı ile gerçekleştirildi. 112, Emniyet ve zabıta personellerinin katılığı denetimde vatandaşlara ve esnaflara maske dağıtımı gerçekleştirilirken, korona virüs tedbirleri hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.

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