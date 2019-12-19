“Haller, Sözler, Düşler” sergisi ilgiyle karşılandı

Dr. Suzan Tepe Yılmaz tarafından oluşturulan “Haller, Sözler, Düşler” başlıklı kişisel heykel sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi'nde açılışı yapılan sergide, Doç. Dr. Suzan Tepe Yılmaz'a ait birbirinden değerli eserler, öğrenciler, öğretim elemanları ve sanatseverler tarafından ilgiyle karşılandı. “Haller, Sözler, Düşler” başlıklı kişisel sergi, 7 Ocak 2020 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.