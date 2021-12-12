İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Halter sporcularına destekler devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de halter sporuna destekler devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de halter sporuna destekler devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da gerçekleştirilen Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonasına katılan sporculara çeşitli hediyeler verildi.


2020 Tokyo olimpiyatlarına katılarak Düzce'de ki haltercilerin sevilen isimleri arasına giren Nuray Levent'in ardından gitmek isteyen onlarca öğrenci Düzce'de Halteri geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara Kahraman Kazan'da yapılan Belediyeler arası Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonasına Düzce'den katılım sağlayan sporcular şampiyonada da başarı elde edince Düzceliler sporculara çeşitli hediyeler gönderdi. Gümüşova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Akgün ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Yayla sporculara hediyeler verdi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.