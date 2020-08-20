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Hamidiye mahallesine hız kesiciler yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Hamidiye Mahallesi Eski Akçakoca Caddesi’nde trafik yoğunluğu ve araçların hız yapması ile oluşabilecek kazaların önüne geçebilmek için Düzce Belediyesi ekiplerince bölgede hız kesiciler yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Hamidiye Mahallesi Eski Akçakoca Caddesi'nde trafik yoğunluğu ve araçların hız yapması ile oluşabilecek kazaların önüne geçebilmek için Düzce Belediyesi ekiplerince bölgede hız kesiciler yapıldı.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü il genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Hamidiye Mahallesi Eski Akçakoca Caddesi üzerinde oluşan yoğun trafik ve trafik seyir halinde olan araçların hız sınırını aşabilmesi düşüncesi ile bölgede ekipler tarafından hız kesiciler yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede oluşturulan hız kesici sayısının arttırılarak trafik kazalarının önüne geçilmesi planlanıyor.

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